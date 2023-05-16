Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fatih Tekke: Tecrübemiz ve kalitemiz yeterli olmadı

Fatih Tekke: Tecrübemiz ve kalitemiz yeterli olmadı

Spor Haberleri

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Kalitemiz yeterli olmadı.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Kalitemiz yeterli olmadı. Cumartesi günü önemli bir maça çıkacağız. İnşallah maç dengede giderken absürt hatalar yapmayız. Galatasaray'ı tebrik ederim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında İstanbulspor sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Fatih Tekke, "Yorulduğumuz bir maç. Ön alan baskısını iyi yapan bir İstanbulspor vardı. Top bizdeyken ise başarılı olamayan bir İstanbulspor vardı. Tecrübe ve kalite vardı, ortaya çıktı. Bana göre, top bizdeyken kazandığımız topları olumlu kullansak buradan beraberlikle ayrılabilirdik. Ben oyuncularımdan ve mücadelelerinden memnunum. Tecrübemiz ve kalitemiz yeterli olmadı. Cumartesi günü önemli bir maça çıkacağız. İnşallah maç dengede giderken absürt hatalar yapmayız. Galatasaray'ı tebrik ederim. İnşallah bir dahaki hafta Kasımpaşa'ya karşı ümidimizi artıracak bir sonuç alırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor

İstanbulspor Galatasaray Fatih Tekke Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title