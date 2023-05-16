Fatih Tekke: Tecrübemiz ve kalitemiz yeterli olmadı

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Kalitemiz yeterli olmadı. Cumartesi günü önemli bir maça çıkacağız. İnşallah maç dengede giderken absürt hatalar yapmayız. Galatasaray'ı tebrik ederim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında İstanbulspor sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Fatih Tekke, "Yorulduğumuz bir maç. Ön alan baskısını iyi yapan bir İstanbulspor vardı. Top bizdeyken ise başarılı olamayan bir İstanbulspor vardı. Tecrübe ve kalite vardı, ortaya çıktı. Bana göre, top bizdeyken kazandığımız topları olumlu kullansak buradan beraberlikle ayrılabilirdik. Ben oyuncularımdan ve mücadelelerinden memnunum. Tecrübemiz ve kalitemiz yeterli olmadı. Cumartesi günü önemli bir maça çıkacağız. İnşallah maç dengede giderken absürt hatalar yapmayız. Galatasaray'ı tebrik ederim. İnşallah bir dahaki hafta Kasımpaşa'ya karşı ümidimizi artıracak bir sonuç alırız" ifadelerini kullandı.