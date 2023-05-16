Fatih Tekke: "Tecrübemiz ve kalitemiz yeterli olmadı"

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tecrübemiz ve kalitemiz yeterli olmadı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'a 2-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Yorulduğumuz bir maç, 90 dakika ön alan baskısı yaptık. Bu konuda başarılı olduk. Top bizdeyken, tecrübesinden dolayı başarılı olmayan bir İstanbulspor vardı. Tecrübe ve kalite farkının sonucunda bir maç oynandı. Bana göre biraz top bizdeyken, kazandığımız topları da daha doğru oynasaydık bugün buradan bence beraberlikle ayrılabilirdik. Ben oyuncularımın mücadelelerinden çok memnunum. Tecrübemiz ve kalitemiz yeterli olmadı. Cumartesi çok önemli maça çıkacağız. İnşallah absürt hatalar yapmayız. Oyun içerisinde bunlar da var. Galatasaray'ı tebrik ederim. Oyuncularımı da kutlarım. Kasımpaşa'ya karşı umarım ümidimizi arttıracak sonuçlar alırız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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