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Fatih Tekke, Taraftarların İstifa Çağrılarına Yanıt Verdi

Fatih Tekke, Taraftarların İstifa Çağrılarına Yanıt Verdi
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Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından taraftarların istifa çağrılarına hak verdiğini belirtti. Takımın son bölümdeki dağınıklığından üzüntü duyduğunu ifade eden Tekke, puan toplamak zorunda olduklarını vurguladı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Son 15 dakikada taraftarımızın istifa çağrıları oldu ve açıkçası ben de onların yerinde olsam aynı tepkiyi verirdim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Derbi maçında herkes galibiyet bekliyordu. Maç boyunca birkaç net fırsat yakaladık ve maçı bitirebileceğimiz fırsatlardı. Ancak bu fırsatları değerlendiremedik. Bu nedenle oyuncularıma teşekkür etsem de, çok üzgün olduğumu belirtmeliyim. Yayında da söyledim; özellikle son 2 haftadır içeride oynadığımız maçlarda oyunun üstün tarafı olmamıza rağmen sonuç anlamında beklediğimizi alamadık. Bu iki beklenmedik mağlubiyetin sorumluluğunu alıyorum. Oyuncularıma herhangi bir şey söyleme şansım yok. Ancak oyunun son bölümündeki dağınıklık beni çok üzdü" diye konuştu.

"Taraftarların istifa çağrıları oldu ve onlara hak veriyorum"

Bu mağlubiyetin Alanyaspor'a ve ekibe yakışmadığını dile getiren Tekke, "Son 15 dakikada taraftarımızın istifa çağrıları oldu ve açıkçası ben de onların yerinde olsam aynı tepkiyi verirdim. Bu maçı bu duyguyla oynamamalıydık, oysa bir haftadır hep aynı konu üzerinde duruyorduk. Bu yüzden belki de şu değerlendirmeyi yapmam gerekiyor, geçen sezon çok başarılı bir performans sergiledik; şimdi ise sezon başından beri üçüncü bölgede yaşadığımız sorunların devam ettiğini görüyoruz. Devre arasına kadar toparlamamız gereken puanları toplamalıyız. Aslında geçen seneki puan tablosundan çok geride değiliz, kötü durumda değiliz ama bir başarısızlık söz konusu. Oyuncularımla ilgili herhangi bir olumsuz düşüncem yok, ancak maçın son bölümündeki duygu beni rahatsız etti" ifadelerini kullandı.

"Ekibimi ve kendimi başarısız buluyorum"

Tekke, yönetim kurulunun vereceği karara saygı duyacağını ve kendi adıma olumsuz bir durum olduğunu dile getirerek, "Kulübe zarar vermek ya da bir tıkanıklık oluşturmak istemiyorum. Ekibimi ve kendimi ilk periyotta başarısız buluyorum. Özellikle son iki haftada en az dört puan almamız gerekiyordu ama sıfır puanla ayrıldık. Bu bizim için başarısızlıktır ve bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Her maçta rakiplerden daha iyi oynuyoruz. Yediğimiz goller, değerlendiremediğimiz anlar ortada. Bu sonuçların, insanların kafasında soru işaretleri oluşturmasına gerek yok. Son 15 dakikadaki kaos dışında, performansı düşük bazı oyuncular dışında genel anlamda oyuna hakimdik. Ancak yedek kulübesinde genç oyuncularımız var ve onları bu kaosa dahil etmek istemedim. Rakibimizin bize, taç ve geçiş dışında ciddi bir pozisyonlar olduğunu düşünmüyorum. Maçın son bölümünde bazı eksiklikler yaşadık ve bu duruma "geç kaldık" diyebilirim." ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Fatih Tekke antalya Futbol Yaşam Spor

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