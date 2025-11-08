Fatih Tekke: 'Kötü bir oyun ve kazanılmış bir puan'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor karşısında kötü bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Kötü bir oyun ve kazanılmış bir puan olarak bakıyorum. Gerçeğin dışında hareket etmemeliyiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Tekke, karşılaşmanın beklentilerinin çok altında geçtiğini söyleyerek, "Kötü bir maç oldu. Bu kadar kötü bir maça alınan 1 puanı iyi olarak yazabiliriz. Baskılarımızın hızı düştü, rakip de bu baskılarımızı kırdı. Ön bölümde istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıda çok üretken olamadık. Beklerken bu kadar pozisyon vermememiz gerekiyordu, bu bizim problemimiz. İkinci yarıda çok fazla risk aldık ama sahaya yansıtamadık. Alanyaspor'u tebrik ediyorum, cesurca oynadılar. Maçın kolay kazanılmayacağını bir kez daha deneyimledik, bu durum oyuncularım için bir uyarı olsun. Savic ve Batagov'un olmaması büyük bir talihsizlikti, yapacak bir şey yok. Kaybedilmiş iki puan olarak değil, kötü bir oyun ve kazanılmış bir puan olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu maç bizim için önemli bir ders olacak"

Takımın sakatlık ve ceza sorunlarına da değinen Tekke, "Bu maç bizim ve oyuncular açısından önemli bir ders olacak. Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle birçok mevkide sorun yaşayabiliriz. İnsanların abarttığı noktada değiliz. Oyuncuların yokluğunu buna bağlayamayız ama Batagov'un eksikliğini hissettik. Ön tarafta performanslarımız daha iyi olmak zorunda. Rakibi tebrik etmek lazım, cesurca oynadılar. Hiç beklemediğimiz performanslar izledik. Bizim de bu seviyede olmamız gerekiyor. Öncelikle kendimize bakacağız. Beklediğimiz hiçbir şey olmadı. Son dakikalarda sadece bir korner pozisyonumuz vardı, bu iyi bir şey değil" diye konuştu.

"Bana göre oynadığımız en kötü oyunlardan biriydi"

Oynadıkları futbolu sert biçimde eleştiren Tekke, "Bana göre oynadığımız en kötü oyunlardan biriydi. Bunları yaşayacağımızı biliyorduk ama bu kadar kötü bir oyundan puan almak yine de önemli. Oyuncularım belki maçı kolay kazanacağımızı düşündü ama çok basit pozisyonlar verdik. Ön alan baskısında en iyi maçımız Eyüpspor karşılaşmasıydı. Beklerken bu kadar pozisyon vermememiz gerekiyor. Ceza sahası içine bu kadar top gelmemeli. Oyuncularım istemeden rakibe cesaret verdi ama bunun sorumlusu benim. Takım savunmasında problem yaşadık. Duygusal olarak bu maçta eksiktik, bunu geliştireceğiz" açıklamasında bulundu. - TRABZON