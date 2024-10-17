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Fatih Tekke: Hedef Süper Lig'de Kalmak

Fatih Tekke: Hedef Süper Lig'de Kalmak
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Corendon Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımın genel durumunun iyi olduğunu ancak sakatlık ve ceza durumlarının devre arasına kadar sorun oluşturabileceğini belirtti. Önündeki Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdüren Tekke, takım olarak iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk hedeflerinin Trendyol Süper Lig'de kalmak olduğunu belirterek, "Genel olarak Alanyaspor'un durumu gayet iyi. Şu an tek problemimiz devre arasına kadar sakatlıklar ve cezalı oyuncular riski. Özellikle bazı mevkilerde sakatlık yaşanırsa ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz." dedi.

Tekke, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Oyuncularla çok iyi çalıştıklarını anlatan Tekke, "Zaten 4 milli oyuncumuz var, gençlerle 6 oyuncumuz eksik. Toplamda 14-15 oyuncumuz var. Özellikle burada kalanlar için yoğun ve verimli bir dönem geçti diyebilirim. Oyuncuların morali gayet yerinde. Sakatlarımız var, dönen oyuncularımız da var ama genel olarak durum iyi görünüyor. Moraller yerinde, antrenmanlarımız da oldukça iyi geçiyor." diye konuştu.

Bay haftasına kadar oynayacakları üç maçın önemine dikkati çeken Tekke, "Bu yüzden önümüzdeki üç hafta bizim için çok önemli. İlk maçımız, iyi bir takım olan Kasımpaşa'ya karşı olacak. Zor bir maç, zaten kolay maçımız olmadı ve olmayacak. Kasımpaşa, düzenli ve birbiriyle oynamaya alışkın bir takım. Özellikle geçiş hücumlarını çok iyi yapıyorlar. Zor bir maç olacak, ama biz de planlarımız ve organizasyonlarımızla hazırlanıyoruz. Şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor." şeklinde konuştu.

Ligde oynadıkları ilk 8 maçı da değerlendiren Tekke, berabere kaldıkları Göztepe ve özellikle Eyüpspor maçlarının, en iyi oyunu ortaya koydukları maçlar arasında yer aldığını vurguladı. Alanyaspor'un elindeki her oyuncuyu kullanmaya çalıştığına dikkati çeken Tekke, şöyle devam etti:

"Kadromuz belli, sayımız belli, oyuncuların durumu belli. Şu ana kadar beklentilerin üstünde gidiyoruz. Bu sekiz maçlık periyotta, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlara karşı mağlup olduk ama bu takımlardan ikisine karşı puan alma şansımız vardı. Genel olarak Alanyaspor'un durumu gayet iyi. Şu an tek problemimiz devre arasına kadar sakatlıklar ve cezalı oyuncular riski. Özellikle bazı mevkilerde sakatlık yaşanırsa ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Ama şu an için takım keyifli, kendine güvenen ve planlı bir oyun sergiliyor."

Tekke, Alanyaspor'un oyun tarzının çok fazla konuşulmadığını ancak ilgilenen kişilerin dikkatini çeken ve övgü alan bir takım olduklarının altını çizerek, oyunu daha da nasıl geliştirebilecekleri üzerine çalıştıklarını söyledi.

Ligde önlerine koydukları en önemli hedefin Süper Lig'de kalmak olduğunu aktaran Tekke, Güney Koreli oyuncuları Hwang'in sağlık durumuyla ilgili soruya, "Oyuncumuz Hwang yarın bize katılacak. Sakatlığı iyileşmiş gibi gözüküyor ama tam maç kondisyonunda olup olmadığını göreceğiz. Belki kullanabiliriz, belki kullanamayız. Ancak büyük ihtimalle oyunun ilk bölümünde yer almayacak." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor

Fatih Tekke Antrenman Kasımpaşa Politika Futbol Spor

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