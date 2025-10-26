Haberler

Fatih Tekke: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldıktan sonra hedefimiz Trabzonspor'u normalleştirmek'

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un 2-0 galip geldiği Eyüpspor maçı sonrası teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşmayı değerlendirdi. Tekke, oyun kontrolünde bazı problemler yaşadıklarını belirtirken, önlerindeki hedefin Trabzonspor'u güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, oyun kontrolünde dönem dönem bazı problemler yaşadıkları maçta genel hatlarıyla hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle top rakipteyken "durumlarının iyi" olduğunu belirterek "Maçın kırılma anları var, bizim lehimize var aleyhimize var. Özellikle lehimize daha önceden maçı bitirebilirdik. Aleyhimize Onana'nın kurtarışları var iki tane, inanılmaz. Yine oyunda tuttu bizi. " dedi.

"Oyun kontrolünde dönem dönem yine bazı problemler yaşadık ama genel hatlarıyla hak ettiğimiz bir galibiyetti." değerlendirmesini yapan Tekke, "Çok değerli 3 puan. Kendi sahasında, ceza sahası etrafında, oyun kurulumlarında çok başarılı bir ekibe karşı oynadık. Zor oldu her maç gibi ama bugün olumlu tarafları çok daha iyiydi oyun açısından." diye konuştu.

Tekke, zGalatasaray ile gelecek hafta yapacakları karşılaşmaya ilişkin soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Büyük ihtimalle yine eleştirilecek ama hayal ettiğimiz o şeyi benden daha fazla isteyecek kişi yok. Bunun için zaten bu yolculuğa çıktık. Ama bir de gerçekler var. İşte burada ayrışacağız. Şu anda birinci konumda da olsa fark etmez bizim hedefimiz öncelikle Trabzonspor'u normalleştirmeydi ve bir yola çıkmaydı. Bu yol bence 1 ile 4.'lük aralığıydı. Hala da öyle. Yani bu 1,2,3,4. Bu, Trabzonspor'un, bu genç çocukların gerçekçi hedefi. Trabzonspor'un temelini oluşturacak gerçekçi hedef bu. Hedefimizi başka yerlere çekip sonrasında buna ulaşamadığınızda sizi bizi farklı konumlara koyacak, problem oluşturacaklar. Bunu yapmaya çalışıyorlar özellikle. Başka camialardan özellikle bunu yapmaya çalışıyorlar. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Umarım, inşallah bu dediğiniz bu sene gerçekleşir. Bu olağanüstü bir şey olur."

Trabzonspor'un genç oyunculardan kurulu bir takım olduğuna dikkati çeken Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzonspor takımında Allah muhafaza iki tane oyuncunun sakatlığı, bir oyuncunun, iki oyuncunun cezalı olma durumunda bunları yaşamadık daha. Biz sağlam adımlarla gideceğiz. Biz nereye gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu ciddi, zor bir yolculuk, bu yolcuğa çıktık biz. Yavaş yavaş gelecek. Taraftarımızın sonunda bize çok daha fazla destek vereceğini biliyorum. Çünkü gerçekçi olan bu. Hem ekonomik olarak hem de sahada skorlarla gayet iyi gidiyoruz. Bunu, başkalarının içerden dışardan bozmasına lütfen kimse izin vermesin."

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
