Fatih Tekke: 'Fazla gol attık ama daha fazla üretebilirdik'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, takımının gol atma kapasitesini değerlendirdi ve genç oyuncuların gelişimine vurgu yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Bizim adımıza gergin bir 90 dakika oldu. Her türlü şeyle karşılaştığımız bir maç oldu. Fazla gol attığımız fakat daha fazla skor üretebileceğimiz bir maçtı. Son dakikalarda 2 gol yedik. Bunlar futbolda var. Genel anlamda bizim adımıza olumlu bir maç izledik. Eksiklerimiz var. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Genç oyuncuların hata yapmadan öğrenme şansları yok"

Skor avantajı yakaladıktan sonra sahaya genç oyuncuları sürmesinin gayet normal olduğunu dile getiren Tekke, "Maçın son bölümünde 4-1 iken genç oyuncularımı sahaya sürmek istedim. Bence gayet makul bir durumdu. Taçtan yediğimiz bir gol oldu. Benim de bu konuda kendimi eleştirmem lazım. Son düdük çalmadan maç bitmiyor. Oyuncuların da her an her şeye hazır olması gerekiyor. Genç oyuncuların hata yapmadan öğrenme şansları yok. İçeride de söyledim; 'Az daha beni kovduruyordunuz' dedim. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hızımız geçen seneye göre daha da arttı. Bunu daha da geliştireceğiz" şeklinde konuştu.

Hücum organizasyonlarına kanat oyuncularının desteği hakkında konuşan Tekke, "Oyun formasyonumuza göre kenar oyuncularımızın en çok skor üreten oyuncularımız olması gerekiyor. Daha iyi şeyler yapacak kaliteleri var fakat henüz maçlarda tam olarak istediğimiz performansı aldığımızı söyleyemem" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

