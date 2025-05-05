Fatih Tekke'den Kasımpaşa Maçı Sonrası Açıklamalar

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Maç hakkında düşüncelerini aktaran Fatih Tekke, "İlk 45 dakikada maç oynamadık. Ne savunma ne hücumda ne de çalıştığımız şeylerde yoktuk. Açıkçası cesaretli değildik ve rakibimiz geçişlerde pas ritmi olan takım. İkinci yarı benim için bazı zorunluluklardan dolayı konumlandırmayı değiştirmeme sebep oldu. Şanslar geldi ama ofsayt oldu. Tartışılacak pozisyonlar oldu. İki takım içinde üzüntü duyulmayacak maçtı. Bu oyunu biz bölüm bölüm iyi oynadık. Ligin sonundayız ve önümüzde önemli maçlar var. Kupa maçımız var. Sakatlarımızın gelme ihtimali var. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY İÇİN KUPA MAÇINI ARZULUYORUZ'

Kupa hedeflerinin olduğunun altını çizen Tekke, "Galatasaray için kupa maçını arzuluyoruz. Avrupa için 4'üncülük ya da 5'incilik şansımız olabilirdi. Kolay maçlar yok, zor maçlarımız var. Ama oyun olarak cesur olmamız lazım. Trabzonspor'a yakışır bir oyun gerekli. Daha çok sorumluluk almamız lazım. Topu kaybedince endişe etmemeliyiz. Bugün maçın geneli olumsuzdu. Galatasaray maçı değerli ve iyi hazırlanacağız. Sakatlarımız var. Sonrasında kupa maçımız var. Perşembe-pazar oynadık. Bizim oyuncularımızın mevcut durumları ortada. Süreleri iyi değerlendirmemiz lazım. Sonraki maçlara ve Galatasaray maçına cesur şekilde hazırlanacağız" açıklamasında bulundu.

'HÜCUM YAPAMADIK'

Oyuncuları hakkında yorum yapan Fatih Tekke, "Sağ ve solda yetenekli oyuncularımızın performansları çok tatmin edici değil. Toplar kolay kaybedildi. Hücum yapamadık. Topu sağa ve sola ulaştırma becerimiz olamıyor. İlk yarı için aşağılarda oynadık" dedi.

'RAHATSIZ EDİCİ HAKEM YÖNETİMİ GÖRDÜM'

Hakem yönetimi hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahanın kenarında kullandığım cümleyi burada paylaşmak istiyorum. Tüm kararlardan rahatsız oldum. Rahatsız edici bir hakem yönetimi gördüm. Verilen verilmeyen her şeyden rahatsız oldum. Banza takımın en fazla gol yükünü çeken oyuncu. Isınırken arka adalesinde sıkıntısı vardı. 'Önemli maçlarımız var riske etme' dedim. Oynayacağım dedi. Fedakar bir kardeşimiz. Bir oyunda bazı tekrarlar, pasın geliş şekli, kalitesi birçok şey zamana bağlı. Bu topları tutamayacak oyuncular değil bunlar. Bitiriciliği çok üst düzey Banza'nın. Oyuncularımın hepsi benim için çok değerli. Yarın ben herhangi bir oyuncumla ilgili başkan ve yönetime söylediğimde ben bu oyuncunun performansını istemiyorum diyeceğim, bu net. Oyuncularımın hepsini seviyorum. Seneye yavaş oynamayız biz."