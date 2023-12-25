Fatih Tekke: 'Çok iyi bir oyuna rağmen hak ettiğimiz 3 puanı kaybetme riskimiz vardı'

Samsunspor maçının ardından

Alkın BİRİCİK / ALANYA(Antalya), (DHA) - Süper Lig'in 18'inci haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Samsunspor'u 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada antrenmanların olumlu geçtiğini, artık normalleşmeye başladıklarını ve oyuncuların kendi enerjilerini sonuna kadar zorladıklarını ifade etti. Tekke, oyunun genelinde doğru performans sergilendiğini belirterek ilk yarıda savunma ve hücumda başarılı bir oyun ortaya koyduklarını, ikinci yarıda yaşanan sıkıntılara rağmen ise takımın genel performansından memnun olduğunu söyledi.

TEKKE: ÇOK İYİ BİR OYUNA RAĞMEN 3 PUANI KAYBETME RİSKİMİZ VARDI

Tekke açıklamasında, 'Öncelikle oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bence ilk cümleyi onlara teşekkür ederek başlamalıyım. Antrenmanlarımız bugüne kadar gayet iyi geçti ve maçlarda enerjilerini sonuna kadar zorlayan bir anlayış gösterdiler. Bu durum beni çok mutlu etti. Oyunla ilgili olarak, özellikle ilk yarıda savunmada ve hücumda doğru oyun sergiledik. İkinci yarıda da bazı bölümlerde aynı doğruluk devam etti. Ancak, maçı bitirmemiz gereken pozisyonlarda sorunlar yaşadık. Rakibin ilk kez ceza alanına girdiği bir pozisyonda yediğimiz gol sonrasında bir telaş yaşadık. Bu durumda, çok iyi bir oyuna rağmen hak ettiğimiz 3 puanı kaybetme riskimiz vardı bu oyun böyle bir oyun. Ancak, takımın genel olarak verdiği tepki ve enerji benim için çok önemliydi. Özellikle üç gün önce oynanmış maçlardan sonra tempolar düşmüştü. Ancak bugün tam tersi bir durumla karşılaştık ve takımın enerjisi yukarı çıktı. Bu beni sevindiren bir durum. Herkese hayırlı olsun. Şu anda normalleşmeye başladık. Bu durumu daha da yukarıya taşımamız gerekiyor ve önümüzde bir periyot var. Şimdi oyunculara söylemem gereken şey, yılbaşı tatilleri ve sonrasında hemen 5-6 gün sonra bir maçımız olacak. Dolayısıyla bir erteleme maçıyla da karşı karşıya kalacağız. İlk 2 maç yine zorlu bir süreç olacak. Orada da aynı çabayı bekliyorum. Oyuncularım geri döndüğünde kaldığımız yerden devam etmeliyiz' dedi.

'İSİMLERDEN ZİYADE SAHADAKİ YERLEŞİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ'

Son iki maçtır Alanyaspor'un santrforsuz çıktığını bunun ise taktikten mi yoksa hücum hattında ki yetersizlikten mi kaynaklandığı sorusunun sorulması üzerine konuşan Tekke, 'Hala tam anlamıyla isteğimiz takımı oluşturamadık' cevabını verdi.

Fatih Tekke konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 'Takımımızda oyuncuların isimlerinden ziyade sahadaki yerleşimleri çok önemli. Bugüne kadar farklı mevkilerde oyun içinde başlama konusunda birçok değişiklik yaptık. Hala tam anlamıyla istediğimiz takımı oluşturamadığımızı söyleyebilirim. Tam 11'i bulmak önemli benim için. Çünkü takımımda genç oyuncuların dışında yedek oyuncum yok. Dolayısıyla saha yerleşimi benim ve ekibim için en önemli faktör. Oyunun belirleyici olduğu, organizasyon içinde yapılan her türlü düzenlemeyi anlayabilen oyuncular önemli. İsimlerden çok mevkilerden ziyade oyunun şekli benim için önemliydi. Bunu birkaç haftadır başarıyla gerçekleştiriyoruz ve sonuçları aldıkça daha olumlu gözüküyor. Ancak, örneğin Gaziantep FK maçında benzer bir oyun vardı, ancak 3-0 yenildik. Galibiyetler ve mağlubiyetler var, ancak genel olarak söyleyebilirim ki henüz çok iyimiyiz' Hayır. İyileşme yolunda ilerliyoruz. Takımımda büyük potansiyel olduğunu ve daha çok iyi duruma gelebileceğimizi görüyorum. Ancak şu anda yolun başındayız. 3 puan aldığımız için tekrar herkesi tebrik ederim.?

GİSDOL: SON 5 DAKİKADA RİSK ALDIK VE 3'ÜNCÜ GOLÜ YEDİK

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ise maç sonrasında yaptığı açıklamasında ilk yarıda basit goller yediklerini ve bu nedenle maçı kaybettiklerini belirtti. Gisdol, 'Bugün ne yazık ki çok basit goller yedik ve maçı ilk yarıda kaybettik. İlk yarı bittikten sonra soyunma odasında oyuncularla konuştuk ve çok fazla alan verdiğimizi söyledik. Bazen maçı çeviremiyorsunuz, geri dönüş yapamıyorsunuz. Attığımız ilk gol ne yazık ki çok geç geldi. Son 5 dakikada risk aldık ve risk sonucunda da 3'üncü golü yedik. Maçı geri çevirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ama sonuçtan memnun değilim. Bundan sonra daha çok çalışmamız lazım' dedi.

'BU GENÇ OYUNCUYA BASKI DA YAPAMAYIZ'

Samsunspor'un oyun anlamında problemi olup olmadığıyla ve Yunus Emre Çift'in performansıyla ilgili sorulan soruyu Gisdol, "İlk yarıda rakibe çok fazla alan verdik. Oyun oynanırken değişiklikler yaptık. Oyuna müdahale biraz zor oluyor. Sağ bek pozisyonunda Yunus Emre Çift için şunu söyleyebilirim. Sağ bek pozisyonda 4 oyuncumuz var ve onlar da sakat olduğu için en son düşündüğüm pozisyondaki Yunus Emre Çift'i oynatmak zorunda kaldım. Bu genç oyuncuya baskı da yapmayız. Elinden geleni en iyisini yapmaya çalıştı ama 4 oyuncumuzdan yoksun geldik. Bunun bir daha tekrar etmeyeceğini düşünüyorum? şeklinde cevapladı.