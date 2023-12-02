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Fatih Tekke: 2 puan kaybettik ama 3 puanı hak ettik

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Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldıkları maçta 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Tekke, oyuncularının gösterdiği mücadeleye teşekkür ederken, 3. bölge problemlerinin devam ettiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, iki puan kaybettikleri maçta 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor dönemindeki duygusu en yüksek maça çıktıklarını söyledi. Karşılaşmada sadece sonucun kendisini üzdüğünü anlatan Tekke, "İlk yarıdaki ön alan baskıları 10-15 dakika istediğimiz gibi olmadı ama onun dışında rakibin kalemize gönderdiği top sayısı çok azdı, bizim çok denemelerimiz oldu." dedi.

Tekke, 3. bölge problemlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Fiziksel ve duygusal anlamda bu maç, kazanma duygusunu göstermek adına önemliydi. Belki 2 puan kayıp ama ileriki haftalarda kazanacağımız çok şeyler olacaktır. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum, taraflardan da özür dilerim. Çünkü 2 puan kaybettik ama maçın hakkı 3 puan olarak bizim olması gerekiyordu. Ancak futbolda da bunlar var." ifadelerini kullandı.

Bir önceki maçta istifa edeceğine yönelik bir soru üzerine Tekke, "İstifa edeceğim' demedim. 'Düşüneceğim', dedim. Düşündüm ve bugün de oyuncularım hemen hemen her şeyi yaptılar. Duygusu üst düzey bir maç oynadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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