Fatih Tekke: '1 puanı hak ettik'

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-3 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçında 1 puanı hak ettiklerini söyledi.

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu haftadan sonra her maçın kendileri için hayati önem taşıdığını aktaran Tekke, "Hafta içinde Fenerbahçe'nin hemen hemen tüm ataklarının kenar hücumlarından yetenekli oyuncularıyla gol bulmaya çalışan artı direkt hücumlarla dönen toplarda etkili olmaya çalışan bir takım olduğunu biliyorduk. Yine kenardan oymasını müsaade ettik. Attıkları gol yine bizim hatamızdan oldu. İkinci yarı 2-0'dan sonra bir bölümde Eze'nin bireysel olarak penaltıyı alması bizi maça tutundurdu. Buna ihtiyacımız vardı. Risk alarak ön alan baskısı yaptık karşılığını bulduk. Pozisyona baktığımızda beklediğimiz hızlı hücumlarımız var. Kadıköy'de bu ambiyansta ancak bu kadar yakalayabilirdik. Abartmanın manası yok ama neticede 1 puan aldık. Bizim için her maç hayati önem taşıyor. Giresunspor ile oynayacağız. Bir an önce dönüp Giresunspor'a hazırlanmamız lazım. Oyuncularıma verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ederim. 1 puanı hak ettik. İstanbulspor olarak lige renk kattığımızı düşünüyorum. Planlı oynadığımızı düşünüyorum. Belki de ilk kez bir formasyon üzerinde iki şeklinde oynadık. Normalde her formasyonda bir an önce dönebilen takımız. Çok çalıştık. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum" şeklinde konuştu

"3 puan beklentimiz vardı ama cüzi bir şeydi"

3 puan beklentilerinin maç öncesi az olduğunu dile getiren Fatih Tekke, "4-3-3'te bir bekleme şeklimiz var. Bunu birkaç formasyonda yapıyoruz. Fenerbahçe'nin oyunu kenardan oynadığını biliyorduk. Attıkları goller çok beklediğimiz gibi değildi. 3. gol direkt hücumdan bireysel hata. İlk gol hata denebilir. Bir bölümde ön aklan baskısı yaptık. Yine bizim tekrarlarımız var. Başarılı olduk diye düşünüyorum. Topalli'nin perfromnası Emir'in asisti. Çok güzel işler yaptılar. Toplamda Fenerbahçe bu kadar az pozisyonum belki de bir bize buldu. Dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. 3 puan beklentimiz vardı ama cüzi bir şeydi" değerlendirmesini yaptı.

Hakem yönetiminin sorulması üzerine Fatih Tekke, "Geçen hafta hakemle ilgili konuşmadım. Özellikle hakemle ilgili konuşmayacağım. Bir gün konuşursam bir cümlede 3 kelime olabilir. Bugün de konuşmayacağım" cevabını verdi. - İSTANBUL