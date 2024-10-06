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Fatih Tekke: '1 puanı hak etmiştik'

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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray karşısında mağlup olmalarına rağmen oyuncularının performansından memnun kaldığını belirterek, '1 puanı hak etmiştik' ifadelerini kullandı.

- Fatih Tekke : "1 puanı hak etmiştik"

İSTANBUL - Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray karşısında puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyleyerek, "En azından 1 puanı hak etmiştik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "İlk bölümde ön alan baskılarımız iyiydi. Özellikle ilk bölüme özel direktler hücumlar çalışmıştık. Galatasaray'a karşı sahasında yüzde 80-90 oranında başarılı olduk. Kazandığımız toplarda direkt hücumlarda başarısızdık. Oyunu 65-70'e kadar berabere yada en kötü 1-0 geride götürebilirsek puan ve puanlar için şansımız olduğunu 1 haftadır çalışıyoruz. Dediğimiz gibi de oldu. En azından 1 puanı hak etmiştik. Bu da bizim olumlu. Puan ve puanlara ihtiyacı olan bir takımız. Ligde kalmak için her zaman o hattın üzerinde olmak istiyoruz. Oyunun tüm bölümünde ne yapmak istediği net olan bir takım var. Oyuncularımı kutladık. Üzgünüz, puan alabilirdik. Bugün Galatasaray'a zor maç oynattık. Bu da öz güvenimiz açısından olumlu bir şey" diye konuştu.

Fatih Tekke: '1 puanı hak etmiştik'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor

Galatasaray Fatih Tekke Futbol Yaşam Spor

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