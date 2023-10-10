Fatih Taşdelen, Karşıyaka'nın galibiyetinde önemli rol oynadı

Karşıyaka forması giyen Fatih Taşdelen, Batman Petrolspor müsabakasında 1 gol, 1 asist üreterek galibiyetin mimarlarından oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da Fatih Taşdelen sevinci yaşanıyor. Ligin ilk 5 haftasında 3 maça çıkan ve toplam 85 dakika süre alan 27 yaşındaki oyuncunun Batman Petrolspor karşısındaki performansı yeşil-kırmızılı camiayı memnun etti. Müsabakanın 56. dakikasında Bilal Ceylan'ın yerine oyuna dahil olan Taşdelen, 67. dakikada Yasin Ozan'ın kaydettiği golün asistini yaparken, 83'te de galibiyeti getiren golü kaydetti. Böylece Taşdelen, 2-1 kazanılan Batman Petrolspor galibiyetinde büyük rol oynadı. Teknik Direktör Ersin Aka'nın da golcü oyuncuyu ilk 11'e monte edebilmek için çeşitli çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Fatih Taşdelen'in, Karşıyaka formasıyla toplamda 23 golü bulunuyor. - İZMİR