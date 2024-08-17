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Fatih Serkan Albayrak: 'Galatasaray takımını tebrik ediyorum'

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Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Galatasaray karşısında aldıkları 2-1'lik mağlubiyetin ardından, 'Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Oyuncularımızdan önce bizi yalnız bırakmayan taraftarımızı tebrik ediyorum. Daha sonra da Galatasaray takımını tebrik ediyorum' dedi.

- Fatih Serkan Albayrak: "Galatasaray takımını tebrik ediyorum"

KONYA - Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Galatasaray karşısında aldıkları 2-1'lik mağlubiyetin ardından, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Oyuncularımızdan önce bizi yalnız bırakmayan taraftarımızı tebrik ediyorum. Daha sonra da Galatasaray takımını tebrik ediyorum" dedi.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, 2-1'lik Galatasaray mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Serkan Albayrak, "Galatasaray maçına aslında çok iyi hazırlandık. Kasımpaşa maçında alınan bir üç puan vardı. Rakibimizi de iyi tanıyorduk. Galatasaray daha çok geriden oyun kurmayı seven bir takım. Oyunu domine edip topa hakim olmayı seviyor. Biz de buna yönelik değişik bir dizilişle sahaya çıktık. Geçen haftadan farklı bir dizilişle ve farklı oyuncularla sahaya çıktık ve nitekim de ilk yarı bunda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Daha rakibimizin kaptırdığı veya rakipten kapacağımız toplarla birlikte pozisyona gireceğimizi biliyorduk. Nitekim de bazı pozisyonları bu şekilde yakaladık. Biraz daha oradaki son buluşturma noktasında biraz daha becerikli olabilirsek tabii ki daha iyi sonuçlar alabilirdik. Ama bu bizim için umut vaat eden bir durum. Takımımız daha çok mücadeleyi ve temaslı oynamayı seviyor. Mücadele gücümüz çok yüksek. Birbirine sahip çıkan bir ekibiz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Oyuncularımızdan önce bizi yalnız bırakmayan taraftarımızı tebrik ediyorum. Daha sonra da Galatasaray takımını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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