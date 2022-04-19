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Fatih Şen: "Sonuna kadar savaşacağız"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fatih Şen: 'Sonuna kadar savaşacağız'

Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fatih Şen, "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fatih Şen, "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız" dedi.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Bursaspor Yarımcı Antrenörü Fatih Şen, "İyi mücadele ettik. yüzde 70-80 top bizde kaldı ancak bir türlü gol atmayı başaramadık. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız. Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece kazanacağımızı biliyoruz" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto, Bursaspor, Fatih Şen, Spor, Haberler

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