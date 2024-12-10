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Fatih Ortaokulu voleybolda şampiyon oldu

Fatih Ortaokulu voleybolda şampiyon oldu
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen erkekler voleybol müsabakalarında Fatih Ortaokulu şampiyon oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen erkekler voleybol müsabakalarında Fatih Ortaokulu şampiyon oldu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları yıldız erkekler voleybol müsabakaları 18 Temmuz Spor Salonunda tamamlandı. 5 takımın katıldığı müsabakalar sonunda Fatih Ortaokulu birinci, Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu ikinci, Osmangazi Ortaokulu üçüncü ve İsmetpaşa Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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