Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor'u 2-0 Mağlup Etti
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Kerim Frei'nin attığı 2 golle Fatih Karagümrük galip geldi. Yukatel Kayserispor'da Ackah kırmızı kart gördü.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Kısal, Murat Temel
VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Biraschi (Dk. 90+1 Salih Dursun), Dresevic, Rayyan Baniya, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 81 Adnan Uğur), Bertolacci (Dk. 74 Nicholas), Ozdoev (Dk. 90+1 Ljajic), Kerim Frei, Lobjanidze (Dk. 74 Colley), Diagne
Yukatel Kayserispor : Bilal Bayazıt, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 64 Hosseini), Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Karimi (Dk. 84 Baran Ali Gezek), Kemen, Ackah, Cardoso (Dk. 88 Uzodimma), Mane (Dk. 64 Mensah), Thiam (Dk. 88 Talha Sarıaslan)
Goller: Dk. 16 ve 28 Kerim Frei (VavaCars Fatih Karagümrük )
Kırmızı kart: Dk. 9 Ackah (Yukatel Kayserispor )
Sarı kartlar: Dk. 57 Bertolacci, Dk. 77 Dresevic (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 82 Cardoso, Dk. 86 Mensah (Yukatel Kayserispor )
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
59. dakikada Fatih Karagümrük tehlikeli geldi. Kerim Frei'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diagne, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Bilal bu pozisyonda gole izin vermedi.
66. dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mensah, ceza sahası içine ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top arka direkte Ali Karimi'de kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
Fatih Karagümrük mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023