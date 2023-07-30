Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü. Takım, antrenmanlarla ve hazırlık maçlarıyla form tutmaya çalışıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Alparslan Erdem yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, daha sonra dar alanda kısa pas, top kapma ve pres çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, koordinasyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.

Öte yandan Fatih Karagümrük, yarın saat 16.00'da kamp yaptığı tesislerde MKE Ankaragücü ile hazırlık maçı yapacak.