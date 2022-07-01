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Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor

AA - Ömer Ürer - Spor
Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon ilk hazırlık kampını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon ilk hazırlık kampını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.

İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde 3 gün önce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen kırmızı-siyahlı takım, çalışmalarını yoğun şekilde gerçekleştiriyor.

Tecrübeli teknik adamın hazırladığı program dahilinde hazırlıklarını sürdüren futbolcular, yeni sezonunun ilk kampında güç depoluyor.

Futbolcular, Pirlo ve teknik heyette bulunan yardımcı antrenörler Roberto Baronio, Alparslan Erdem ile Mauro Bertoni, atletik performans antrenörü Paolo Bertelli, kaleci antrenörü Nicola Pavarini, maç analisti Antonio Gagliardi yönetiminde çalıştı.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 9 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda sürdürecek Fatih Karagümrük, bayram izni yaparak 2. etap çalışmalarını da aynı tesiste 24 Temmuz'a kadar gerçekleştirecek.

AA / Ömer Ürer - Spor

Fatih Karagümrük Topuk Yaylası Spor Haberler

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