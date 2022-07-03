Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor
AA - Cem Ali Kuş - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Düzce'de kampa giren Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Düzce'de kampa giren Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı-siyahlı futbolcular, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde antrenman yaptı.
İdmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular; güç, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamladı.
Kampın ilk etabını 9 Temmuz'da tamamlayacak Fatih Karagümrüklü futbolcular, bayram izni sonrası 24 Temmuz'a kadar aynı tesiste 2. etap çalışmalarına katılacak.
AA / Cem Ali Kuş - Spor