Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor - Haberler

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Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor

AA - Cem Ali Kuş - Spor
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Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor

Düzce'de kampa giren Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce'de kampa giren Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde antrenman yaptı.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular; güç, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamladı.

Kampın ilk etabını 9 Temmuz'da tamamlayacak Fatih Karagümrüklü futbolcular, bayram izni sonrası 24 Temmuz'a kadar aynı tesiste 2. etap çalışmalarına katılacak.

AA / Cem Ali Kuş - Spor

Fatih Karagümrük Düzce Fatih Spor Haberler

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