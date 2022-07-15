Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor. İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde sezon hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar, ilk etap çalışmalarının ardından ikinci etap çalışmalarını da Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Günün antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular güç, pas ve şut çalışması yaptı. Fatih Karagümrük, ikinci etap çalışmalarını 24 Temmuz Pazar gününe kadar sürdürecek. AA / Ömer Ürer - Spor Fatih Karagümrük Düzce Spor Haberler

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