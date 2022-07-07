Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde sezon hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde güç depoluyor. Günde çift idmanla sezona hazırlanan takım, ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı güç, pas ve şut çalışmasıyla tamamladı. Kampın ilk etabını 9 Temmuz'da tamamlayacak futbolcular, bayram izni sonrası 24 Temmuz'a kadar aynı tesiste ikinci etap çalışmalarıyla sezon hazırlıklarına devam edecek. AA / Ömer Ürer - Spor Fatih Karagümrük Düzce Spor Haberler

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