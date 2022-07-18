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Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

AA - Ömer Ürer - Spor
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Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor.

İkinci etap çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde bulunan kırmızı-siyahlılar, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, güç, pas ve şut çalışması yaptı.

Fatih Karagümrük, ikinci etap çalışmalarını 24 Temmuz Pazar gününe kadar sürdürecek.

AA / Ömer Ürer - Spor

Fatih Karagümrük Fenerbahçe Düzce Spor Haberler

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