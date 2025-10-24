Haberler

Fatih Karagümrük ve Kayserispor Berabere Kaldı

Güncelleme:
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta goller Larsson ve Atakan'dan gelirken, Kayserispor son anlarda 10 kişi kaldı.

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük sahasında Zecorner Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fatih Karagümrük 4, Kayserispor ise 6 puana yükseldi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi.

Fatih Karagümrük, 16'ncı dakikada Larsson'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı baskısını arttıran konuk ekip, 62'nci dakikada German Onugkha ile eşitliği yakalasa da çizgi ihlali yapıldığı gerekçesiyle ağlara giden top, gol değeri kazanmadı. İptal edilen golün ardından baskısını devam ettiren Kayserispor, German Onugkha'nın 68 ve 74'üncü dakikalarda attığı gollerle 2-1 öne geçti. Fatih Karagümrük, 79'uncu dakikada eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan kornerde Çağtay ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Atakan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2. 90+1'inci dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Benes, Atakan Çankaya'ya yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
