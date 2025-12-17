Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 İstanbulspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 İstanbulspor: 0
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u konuk etti. Maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz

Fatih Karagümrük: Kerem Yandal, Ricardo Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp (Jure Balkovec dk. 46), Tresor Doh, Alper Demirol (Berkay Özcan dk. 59), Barış Kalaycı, Daniel Johnson (Datro Fofana dk. 76), Serginho (Ahmet Sivri dk. 46), Andre Gray

Yedekler: Berke Can Evli, Matias Kranevitter, Burhan Ersoy, Tarık Buğra Kalpaklı, Tiago Çukur

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

İstanbulspor: Alp Tutar, Musab Ayberk Çolak, Enes Köseoğlu (Berat Bozkuş dk. 87), Demir Mermerci, İzzet Ali Erdal, Bilal Berat Polat, İsa Dayaklı, Enver Cenk Şahin (Türker Yılmaz dk. 87), Ertuğrul Sandıkcı (Fahri Ay dk. 78), Alieu Cham, Mustafa Sol (Soner Salih Yavuz dk. 66)

Yedekler: Alp Arda, Yunus Bahadır, Mustafa Taha Yazıcı, Onuralp Çalışkan, Efe Alikan, Efe Alsancak

Teknik Direktör: Barış Kanbak

Sarı kartlar: Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar (İstanbulspor) - İSTANBUL

