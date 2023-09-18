Fatih Karagümrük ve Hatayspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak takımlar gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Lamkel'in sol kanattan ortasında topla buluşan Stranberg'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Dituro meşin yuvarlağı kontrol etti.
68. dakikada Dadashov, Ceccherini'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.
73. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Didier Lamkel Ze'nin kalecinin sağına yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten döndü. Pozisyonun devamında Rivas'ın vuruşunda yaşanan karambolde savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Kamil Ahmet'in sağ kanattan pasında Görkem Sağlam'ın vuruşu yandan dışarı gitti.
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı
Fatih Karagümrük: Matias Dituro, Frederic Veseli, Davide Biraschi, Federico Ceccherini, Levent Mercan, Stefano Sturaro (Sofiane Feghouli dk. 82), Adnan Uğur (Otabek Shukurov dk. 67), Kevin Lasagna, Marcus Rohden (Güven Yalçın dk. 56), Ryan Mendes, Serdar Dursun (Flavio Paoletti dk. 67)
Yedekler: Emre Bilgin, İbrahim Dresevic, Can Keleş, Kerem Atakan Kesgin, Emir Tintiş, Nazım Sangare,
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Guy Kilama, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Matur (Faouzi Ghoulam dk. 82), Chandrel Massango Matondo, Giorgi Aburjania (Armin Hodzic dk. 90+3), Didier Lamkel Ze (Görkem Sağlam dk. 82) Oluwafisayo Dele-Bashiru, Joelson Fernandes (Renat Dadashov dk. 63), Carlos Strandberg (Rigoberto Rivas dk. 64)
Yedekler: Visar Bekaj, Ömer Faruk Beyaz, Recep Burak Yılmaz, Nikola Maksimovic, Kerim Alıcı
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Sarı kartlar: Didier Lamkel, Erce Kardeşler (Hatayspor), Stefano Sturaro, Ryan Mendes (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL