Fatih Karagümrük ve Hatayspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak takımlar gol bulamadı.