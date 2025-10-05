Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK Maçında İlk Yarı 0-0 Bitti
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yapılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı, ilk yarıda gol atılamadan sona erdi. Her iki takım da birçok fırsat yaratmasına rağmen, kalecilerin başarılı performanslarıyla 0-0 berabere kaldı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Hakan Yemişken
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Ugrekhelidze, Balkovec, Johnson, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Larsson, Gray
Gaziantep Fk : Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Camara, Melih Kabasakal, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo
Sar kartlar: Dk. 16 Burak Yılmaz (Teknik direktör), Dk. 29 Camara ve Arda Kızıldağ, Dk. 44 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 21 Ugrekhelidze (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
12. dakikada sağdan kullanılan kornerde ön direğe hareketlenen Tiago Çukur'un kafayla vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.
14. dakikada Maxim'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bayo, önce Ugrekhelidze, ardından da Balkovec'i çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Grbic'i geçen meşin yuvarlağı Atakan Çankaya çizgiden çıkardı.
15. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunda kaleci Grbic soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
39. dakikada Camara'nın ceza yayı içinden şutunda top, kaleci Grbic'te kaldı.
45+2. dakikada Balkovec'in ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta kaleci Burak Bozan üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle önledi.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.