Fatih Karagümrük-Başakşehir maçının ardından

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda RAMS Başakşehir'e 4-1 kaybeden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada oyun ve sonuçtan memnun olmadığını belirtti. Antalyaspor maçına hazırlık sürecinde taraftar desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 3. haftasında ağırladığı RAMS Başakşehir'e 4-1 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, oyundan ve sonuçtan mutlu olmadığını dile getirdi.

Stanojevic, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sahaya istediklerini yansıtamadıklarını belirten Sırp teknik adam, "Oyundan ve sonuçtan mutlu değiliz. Önümüzde Antalyaspor ile oynayacağımız çok önemli bir maç var. Bazı oyuncularımı saklamak zorunda kaldım. Taraftarımızdan özür diliyorum. Antalyaspor maçında taraftarımızı bizi desteklemeye çağırıyorum. Onların desteğine çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

