Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda final oynamak istiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekiminin ardından VavaCars Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor, Kocaelispor ve Manisa FK kulüplerinin yöneticileri açıklamalarda bulundu.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü Yöneticisi Muhammet Ali Bahar, Corendon Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Ertuğ, Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez ve Manisa FK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ali Gerdan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Belediye Derincespor ile eşleşen VavaCars Fatih Karagümrük'ün yöneticisi Muhammet Ali Bahar, hedeflerinin final olduğunu belirterek, "Avrupa kupalarına gitmenin en kolay yolu Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bizim de bu sezonki hedefimiz final oynamak ve kupayı kazanmak. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Sağlıklı, sakatlıkların olmadığı müsabakalar diliyoruz. Tabii burada adaletli yönetilen maçların olması çok önemli. Final hedefiyle, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda iyi bir şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Süper Lig'de bu sezon önemli bir kadro kurduk. Bol alternatifli bir kadromuz var. Futbol dışı etmenlerle bazı olumsuz sonuçlar oluyor. Biz güçlü bir şekilde yakaladığımız seriyi, güzel futbolu devam ettirerek, hem ligde hem de kupada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor ile eşleşen Corendon Alanyaspor'un yönetim kurulu üyesi Sefa Ertuğ ise "Bizim için de iyi bir kura çekimi oldu. Memleketimin takımını seçtim. Ligde de kötü gidişata son vermek istiyoruz. Antep maçı ile çıkış yakalamak istiyoruz. Yeni hocamızla birlikte bu kötü gidişata inşallah son veririz." şeklinde konuştu.

Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez de "Şansımıza Süper Lig takımıyla karşılaşacağız. Bizim zaten 1. Lig'deki hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Kurada eşleştiğimiz takımın yöneticisi İzmitli. İki taraf için de hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

GMG Kastamonuspor ile eşleşen Manisa FK'nin yönetim kurulu üyesi Mustafa Ali Gerdan da şöyle konuştu:

"Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu kupa. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ligde de güzel sonuçlar almaya başladık. Kulübümüz ve şehrimiz adına hayırlı olsun. Bu sezon ligde play-off potasından çıkmak istemiyoruz. Üst sıraları hedefliyoruz. Kadromuz çok iyi. Yeni bir hocayla anlaştık. Ligi de iyi bir yerde bitirip, amacımız Süper Lig'e çıkmak. İnşallah bu sene çıkacağız."