Fatih Karagümrük, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Misirli.com.tr Fatih Karagümrük , maçın hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-siyahlı ekipte, teknik direktör Marcel Licka, Datro Fofana ve Berkay Özcan antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-2 kaybettikleri Samsunspor karşılaşmasında iyi oynadıklarını ve bunu devam ettirmek istediklerini belirten Licka, "Topu çok tuttuk ama bu yeterli değildi. Top tutmak puan kazandırmaz. Üçüncü bölgede daha etkili, daha agresif, daha özgüvenli ve bire birlerde daha iyi olmamız gerekiyor. Hem hücumda hem savunmada iyi olmalıyız. Türkiye'nin büyük takımlarından birine karşı oynayacağız. Trabzonspor'da değişik ve iyi profilde oyuncular var ama bizim takımımız asla onlardan daha kötü bir takım değil. Oyuncularıma çok güveniyorum. Çıkıp sahada düzgün şekilde futbol oynamaya çalışacağız" diye konuştu.

'TRABZONSPOR'A KARŞI İYİ OYNAYACAĞIZ'

Transferlerin takıma geç katıldığını, bu sürecin ardından tam bir takım göreceklerini söyleyen Licka, "Transferlerimiz çok geç geldi. Şu ana kadar sadece Ricardo Esgaio tam maç oynayabildi. Sezon başında elimizde olan oyuncular Süper Lig tecrübesine sahip değildi, bu yüzden de acı çektik. Transferler geldi. Bundan sonra tam bir takım göreceğiz. Şu ana kadar bu tecrübe ve oyun aklına sahip değildik. Üçüncü bölgede zayıf kaldık. Üçüncü bölgede maç kazanırsınız. Ama şu anda bu kaliteye sahibiz. Larsson geldi, Fofana geldi. Matias Kranevitter de aramıza dönünce tam takım olacağız. Futbol çok değişkendir. Bir gün dünyanın tepesindesinizdir bir gün en diptesinizdir. Bu sürece inanıyoruz. Takımıma güveniyorum. Her zaman pozitife bakıyorum ve Trabzonspor'a karşı iyi bir oyun çıkaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'KENDİ FELSEFEMİZLE FUTBOL OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Süper Lig'de bazı takımların savunmaya daha çok önem verdiğine dikkat çeken Çek teknik adam, şöyle konuştu:

"Burada futbolcular, oyun kurulumunda risk almıyor ve topu ileriye oynuyor. Her ligin artısı ve eksisi vardır, benim de buna alışmam gerekiyor. Bazı takımlar savunmaya daha çok önem veriyor. Bunu kabul etmem gerekiyor. Biz her şekilde kendi felsefemizle futbol oynamaya devam edeceğiz. Üçüncü bölgedeki problemleri aşarsak bizim için çok daha iyi olacaktır."

'FOFANA'NIN CEZA SAHASINDAKİ KALİTESİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Datro Fofana ile ilgili de konuşan Licka, "Fofana 1 haftadır aramızda. Ama şu anda 45 dakika oynamak için bile hazır değil. 20 dakika ya da yarım saat oynayabilecek durumda. Bunun için sabırlı olmamız gerekiyor. Yüzde 80 hazır olduğunda belki biraz daha süre verebilirim. Onun ceza sahasındaki kalitesine ihtiyacımız var. Vücudunu çok iyi kullanabilen bir futbolcu. Kendisine ileride çok ihtiyacımız olacaktır" dedi.

FOFANA: 90 DAKİKA İÇİN HAZIR OLMALIYIM

Chelsea'den kiralanan Datro Fofana da henüz istenilen seviyede olmadığını dile getirdi. Fildişi Sahilli golcü, "Daha çok çalışıp yüzde 100 olmam gerekiyor. 90 dakika oynamak istiyorum ve bunun için de hazır olmalıyım. Sadece futbola odaklıyım" diye konuştu.

'DÜNYADA KEPA, SÜPER LİG'DE UĞURCAN'

Ligde Icardi ve Osimhen gibi iyi golcüler olduğuna dikkat çeken Fofana, rakiplerin bu oyuncuları durdurmak için çok çalışması gerektiğine dikkat çekti. Fofana; en beğendiği kalecinin Chelsea'dan eski takım arkadaşı Kepa olduğunu belirtirken, Süper Lig'de de Uğurcan Çakır'ı beğendiğini belirtti.

BERKAY ÖZCAN: HER MAÇI İYİ OYNAYIP KENDİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ

İyi bir takım olduklarını ve her maçta iyi oynamak istediklerine dikkat çeken Berkay Özcan "Son maçlarda kaybettik. Bunu düzeltmek ve galibiyet almak istiyoruz. Buna göre hazırlanıyoruz. Ben ve birçok oyuncu yeni geldi. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, bu durum da biraz zaman alıyor. Ama iyi bir takımımız var. Bunu da göstermek istiyoruz. Büyük maçlara farklı motive olabiliyorsunuz. Ama biz her maçı iyi oynayıp kendimizi göstermek istiyoruz. Büyük takımlar ve taraftar olunca motivasyon durumu da farklı oluyor. İnşallah bunu gösteririz" şeklinde konuştu.

'YENİDEN MİLLİ TAKIMA YÜKSELMEYİ HEDEFLİYORUM'

Kiralık olarak Fatih Karagümrük'e geldiğini söyleyen Berkay Özcan, "Benim için önemli bir sezon. 1 yıl kiralık olarak buraya geldim. Burada kendimi gösterip yeniden milli takıma yükselmek ve başka bir takıma transfer olmayı hedefliyorum" dedi.