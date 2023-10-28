Fatih Karagümrük, Trabzonspor Maçına Eksik Çıkacak
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak olan VavaCars Fatih Karagümrük, 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden Kevin Lasagna, Ryan Mendes, Flavio Paoletti ve Matias Dituro Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaklar.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak VavaCars Fatih Karagümrük, 4 oyuncusundan yaralanamayacak.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sakatlıkları devam eden oyuncularımız Kevin Lasagna, Ryan Mendes, Flavio Paoletti ve Matias Dituro Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaklardır." ifadeleri kullanıldı.
Fatih Karagümrük, yarın saat 16.00'da Trabzonspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Spor