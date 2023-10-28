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Fatih Karagümrük, Trabzonspor Maçına Eksik Çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak olan VavaCars Fatih Karagümrük, 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden Kevin Lasagna, Ryan Mendes, Flavio Paoletti ve Matias Dituro Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaklar.