Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Kouassi'yi kiraladı
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VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık." ifadelerine yer verildi.
Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Kouassi, bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta bir gol kaydetti.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor