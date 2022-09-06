Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Kouassi'yi kiraladı Spor Haberleri VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık." ifadelerine yer verildi. Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Kouassi, bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta bir gol kaydetti. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Fatih Karagümrük Trabzonspor Spor Haberler

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