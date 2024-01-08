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Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i kiraladı

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Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Trabzonspor forması giyen Dimitrios Kourbelis'i kiralık olarak kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, Kourbelis ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Trabzonspor forması giyen Dimitrios Kourbelis'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'da forma giyen Yunanistan A Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Kourbelis'e hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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