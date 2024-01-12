Fatih Karagümrük, Tonio Teklic'i kiraladı

Fatih Karagümrük, Trabzonspor forması giyen sağ kanat oyuncusu Tonio Teklic'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Tonio Teklic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 24 yaşındaki Hırvat futbolcu sezon sonuna kadar İstanbul ekibinde forma giyecek. Fatih Karagümrük'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trabzonspor'da forma giyen Hırvatistanlı başarılı orta saha oyuncusu Tonio Teklic ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Teklic'e hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR'DA 6 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Hırvatistan ekibi NK Varazdin'den 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Tonio Teklic, forma şansı bulmakta zorlandı. Bordo-mavili formayla 6 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı sağlayamadı.