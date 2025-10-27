Fatih Karagümrük'ten TFF Başkanı'na Hakemler Üzerine Açıklama

Fatih Karagümrük Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasına ilişkin sürecin derinleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısında, profesyonel liglerde görevli 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabının olduğunu ve bu hakemlerin 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığını ifade etmiştir. Yapılan bu açıklamaları büyük bir dikkatle ve üzüntüyle takip ettik. Sahada adaleti sağlamaları gereken hakemlerin bahis oynamaları ve kişisel çıkarları uğruna maçları manipüle etmeleri kesinlikle kabul edilemez. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki TFF'nin bu çalışmasını daha da derinleştirmesini ve bahis oynayan bu hakemlerin kimler olduğunu, hangi maçlarda ve ne şekilde bahis oynandığını da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmasını talep ediyoruz.

Bugünü bir milat olarak görerek tüm spor kulüplerine de çağrımız şudur: Profesyonel liglerde mücadele eden tüm kulüplerimiz kendi iç denetimlerini yapmalı ve sahada verilen emeğe gölge düşüren kişiler futbol camiasından temizlenmelidir."