Fatih Karagümrük'ten depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu Spor Haberleri - Fatih Karagümrük'ten depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu Fatih Karagümrük, bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. - Fatih Karagümrük'ten depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu İSTANBUL - Fatih Karagümrük, bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Fatih Karagümrük bugün yaptığı antrenman öncesinde depremde hayatını kaybedenleri unutmadı. İdman öncesi teknik ekip ve futbolcular, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Spor Haberler

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