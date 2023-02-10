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Fatih Karagümrük'ten depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Spor Haberleri

- Fatih Karagümrük'ten depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu Fatih Karagümrük, bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

- Fatih Karagümrük'ten depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

İSTANBUL - Fatih Karagümrük, bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Fatih Karagümrük bugün yaptığı antrenman öncesinde depremde hayatını kaybedenleri unutmadı. İdman öncesi teknik ekip ve futbolcular, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Spor Haberler

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