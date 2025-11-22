Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: 'Tipik Beraberlik Maçıydı'

FATİH Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Tipik beraberlik maçıydı. Galipte gelebilirdik. İyi bir çıkışımız var. Bunu sürdürüp ligde kalmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanda ikas Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel açıklamalarda bulundu.

İyi bir çıkışları olduğunu ve bunu devam ettirerek ligde kalmak istediklerini belirten Canel, "İlk yarısı tipik beraberlik maçıydı. Git gellerle dolu maçtı. Eyüpspor'un kaçırdığı pozisyon vardı. 2'nci yarı istekli oynadık. Eyüpspor da istekli oldu. Buna karşılık kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Tipik beraberlik maçıydı. Galip de gelebilirdik. İyi bir çıkışımız var. Bunu sürdürüp ligde kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

'DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM'

Haftaya oynanacak Beşiktaş maçı ile ilgili de konuşan Canel, "Biz her maçı kendimize göre değerlendirip ona göre çalışıyoruz. Daha çok çalışmamız lazım ve sonucu alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.