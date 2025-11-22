Haberler

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: 'Tipik Beraberlik Maçıydı'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Eyüpspor ile ise 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, iyi bir çıkış yakaladıklarını ve ligde kalmak istediklerini ifade etti.

FATİH Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Tipik beraberlik maçıydı. Galipte gelebilirdik. İyi bir çıkışımız var. Bunu sürdürüp ligde kalmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanda ikas Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel açıklamalarda bulundu.

İyi bir çıkışları olduğunu ve bunu devam ettirerek ligde kalmak istediklerini belirten Canel, "İlk yarısı tipik beraberlik maçıydı. Git gellerle dolu maçtı. Eyüpspor'un kaçırdığı pozisyon vardı. 2'nci yarı istekli oynadık. Eyüpspor da istekli oldu. Buna karşılık kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Tipik beraberlik maçıydı. Galip de gelebilirdik. İyi bir çıkışımız var. Bunu sürdürüp ligde kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

'DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM'

Haftaya oynanacak Beşiktaş maçı ile ilgili de konuşan Canel, "Biz her maçı kendimize göre değerlendirip ona göre çalışıyoruz. Daha çok çalışmamız lazım ve sonucu alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralı sürücünün ilk sözü herkesi şaşırttı

Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralının ilk sözü herkesi şaşırttı
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.