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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu
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Fatih Karagümrük, Kocaelispor karşısında 2-1 kaybettiği maçın ardından Teknik Sorumlu Atılay Canel, maçın heyecanlı geçtiğini belirtti ve 90+ dakikada yedikleri golün üzücü olduğunu ifade etti.

Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zevkli ve çekişmeli maç oldu. 90 artıda gol yememiz üzücüydü" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel açıklamalarda bulundu. Canel, "İki takım da galibiyet için oynadı. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. İlk yarı heyecanlı, zevkli, çekişmeli maç oldu. Maçın geneli de böyleydi. İkinci yarı onların attığı golden sonra hemen golü bulmamız dengeyi sağladı. 90 artıda gol yememiz bizim için üzücüydü. Kocaelispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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