Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: Galibiyeti Kaçırdık

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Buraya gelirken puan almaya gelmiştik. İkinci yarı bulduğumuz golle öne geçtik ama yediğimiz penaltıyla berabere kaldık. Buradan galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum" dedi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Canel, galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "Buraya gelirken puan almaya gelmiştik. Oyunun genelinde gayet iyi pozisyonlarımız vardı. Başından sonuna kadar top bizde oldu ama son 10 dakikada biraz sıkıntı yaşar gibi olduk. İkinci yarı bulduğumuz golle de öne geçtik ama yediğimiz penaltıyla berabere kaldık. Buradan galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. - KONYA