Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: Galibiyeti kaçıran taraf olduk

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Son dakikada gelen golle galibiyeti kaçırdık, mağlup da olabilirdik. Yediğimiz golden sonra rakibin tehlikeli pozisyonları vardı. Maç boyu iyi oynamaya çalıştık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. Hafta maçında evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Pendikspor, 1-1 berabere kalarak bu hafta da galibiyetle tanışamadı. Maç sonu basın toplantısında galibiyeti son dakika gelen golle kaçırdıklarını belirten Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Üzgünüz. Son dakikada gelen golle galibiyeti kaçırdık, mağlup da olabilirdik. Yediğimiz golden sonra rakibin tehlikeli pozisyonları vardı. Maç boyu iyi oynamaya çalıştık. Özellikle ikinci yarı önde olduğumuz için topu Karagümrük'e verdik. Yediğimiz golde rakibe şut attırmamız ve topu takip etmememiz bizi 2 puandan etti. Kötü oynamadık. İyi mücadele ettik. Görkemin kaçırdığı pozisyon maçın kırılma anıydı. Ama futbolda böyle anlar var. Çocuklar elinden geleni yaptı. Midstjö'nün sakatlanması ve ayağına kramp girmesi bizim istediğimiz bir şey değildi. Antrenman eksikliği yaşıyor ama hazır olduğunda bize çok katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Her hafta daha iyi oynamaya çalışan bir ekibiz"

Oyunlarını her hafta daha da geliştirmeye çalıştıklarına değinen Özköylü, "Topu rakibe verdik. Bundan dolayı çok koştuk ve çok yorulduk. Gol de yorulmamızdan dolayı geldi. Sağlık olsun diyeceğiz. Biz her hafta daha iyi oynamaya çalışan bir ekibiz. Kamp görmeyen ve antrenman eksikliği olan çok oyuncumuz var. Oyuncularımızın hepsi iyi niyetli, şüphem yok. Sonradan giren oyuncuların daha fazla sahaya enerji koyması gerekiyordu. Artık önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.

"Maalesef daha akan oyunda gol atamadık"

Ligde henüz akan oyunca gol atamadıklarını ve bunun için çalıştıklarını söyleyen Teknik Direktör Osman Özköylü, "Altıncı maçımız ve maalesef daha Akan oyunda gol atamadık. Tüm gollerimiz duran toptan ve penaltıdan. Bunun için uğraşıyoruz. Önümüze bakacağız. Yeni kurulmuş bir takım olarak kazanma arzumuz ve çabamız çok güzel. Oyuncularımı ve Karagümrük takımını tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL