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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: 'Değişikliklerle Maça Ortak Olduk'

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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ikinci yarıda yaptıkları değişikliklerle maça ortak olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ikinci yarıda yaptıkları değişikliklerle maça ortak olduklarını söyledi.

Ümraniye'de oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atılay Canel, "Oyunun başında 3. dakikada yediğimiz gol, bizi ilk yarı oyundan düşürdü. İkinci golü yedikten sonra oyundan kopmaya başladık. Zaman geçtikçe toparlandık ama devreyi 2-0 geride kapattık." ifadelerini kullandı.

İkinci devrede iyi performans sergilediklerini belirten Canel, "İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle geri dönmeyi başardık ve 2-2'yi yakaladık. Son anlarda gol atanın kazanabileceği bir maçtı. İki takımı da tebrik ediyorum. Ümraniyespor'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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