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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı

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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trabzonspor karşısında direnç göstermediklerini belirterek haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Kafkas ayrıca Galatasaray maçı ve kalan maçlar hakkında da konuştu.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trabzonspor karşısında direnç göstermediklerini belirterek haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar bu sonuçla kupaya veda etti. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Oyun 90 dakikasına baktığımız Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı. İkinci devre değişiklikler sonrası takım ileri gideceğine geri gitti. Çıkaracağımız dersler var. İkinciyi yiyorsan üçüncüyü yemeyeceksin. Direnç göstermek lazım" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray maçında oyunun tamamını oynamanız lazım"

Hafta sonu karşılaşacakları Galatasaray maçıyla ilgili de konuşan Kafkas, "İyi takım, iyi oyuncuları var. Oyunun tamamını oynamanız lazım. Taktiksel dayanıklılık içinde kalmanız lazım. Bugün bunu yapamadık. Yoksa sıkıntı bir sonuç bizi bekler" diye konuştu.

"Kalan maçlarda puan çıkarırsak bizi kümede tutacak"

Kupa maçında rotasyon yapmasıyla ilgili soruya Kafkas şu yanıtı verdi:

"22-23 kişilik kadronuz var. Kupada finale çıkmak istiyorduk ama takım bekleneni veremedi. Kayseri'den zorlu bir maçtan çıktık. Hafta sonu daha zorlu maç oynayacağız. Sonra Gaziantep'e gideceğiz. Kalan 3 maçta puan çıkarırsak bizi kümede tutacak. Alt lige düşmek maddi manevi sıkıntı getirir."

"Feghouli'ye verilen ceza doğru karar"

Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 5 maç ceza alan Sofiane Feghouli ile ilgili Kafkas, "Feghouli'ye verilen karar doğru. Büyük takımların oyuncuları küfür ederken duymazdan gelenler, o standardın içerinde karar versinler. Bizim gibi kulüplere kararlar kolayca veriliyor. Adaletin olmadığı yerde Allah'ın rahmeti ve bereketi de olmuyor. Türk futbolu böyle gerçekten. Feghouli cezası için verilen karar doğrudur ancak muadillerine aynı kararlar verilmiyor" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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