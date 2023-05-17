"Vincenzo Montella'ya karşı oynadığım için mutluyum"

"Feghouli kalitesini gösterdi"

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL,- Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Teknik, bireysel ve bölgesel hatalar yaptık. Fazlaca pozisyona girdik ancak bunları değerlendiremedik" dedi.

"Hem Avrupa için bir hedefimiz kalmadı. Düşme hattından uzaktayız. Böyle bir durumda futbolcuyu adapte etmek zor oluyor. Taraftarımızın az olması da oyuncuyu oyunun içine sokamıyor. Elimizden geldiğinde onlar motive etmeye çalışıyoruz. 5 gol ve direkten dönen toplar vardı, zevkli bir maç ortaya çıktı."