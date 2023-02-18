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Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları

Spor Haberleri

Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları

Fatih Karagümrük Kulübü, erkek ve kadın futbol takımlarına yeni transferlerini duyurdu.

Fatih Karagümrük Kulübü, erkek ve kadın futbol takımlarına yeni transferlerini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, erkek futbol takımı için Hatayspor'dan Saba Lobjanidze, kadın futbol takımı için de son olarak Beşiktaş'ta oynayan Dilan Yeşim Taşkın'la sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fatih Karagümrük, ara transfer döneminde erkek futbol takımı için daha önce Sofiane Feghouli, Adem Ljajic, Andrea Bertolacci ve Brahim Darri'yle sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA / Spor

Fatih Karagümrük Hatayspor Futbol Spor Haberler

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