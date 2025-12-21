Haberler

Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ligin ikinci yarısında kulübün yeni bir yapılanma içine gireceğini belirterek görevini bıraktığını açıkladı.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna durgun başladıklarını ve akabinde de golü yediklerini söyledi.

İkinci yarı biraz toparlanır gibi olduklarını anlatan Canel, "Ama bir anlık yan hakemin sakatlanması, oyuncularımızın konsantrasyon kaybetmesiyle taçtan gelen bir pozisyonla golü yedik." diye konuştu.

Canel, ligin ikinci yarısında kulübün yeni bir yapılanma içine gireceğini aktararak, "Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki bu yeniden yapılanma ile çok iyi futbolcular, oyuncular gelecektir ve Karagümrük takımı ligde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük formasının ağırlığını kaldıramayan oyuncularla da yolların ayrılacağını dile getiren Canel, herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor


