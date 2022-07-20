Fatih Karagümrük'te Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolar ayrıldı Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolların ayrıldığını duyurdu. Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Aleksandar Pesic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. Geçen sezon başında sözleşme imzalanan Pesic, Süper Lig'de 31 maçta forma giydi ve 14 gol atarak takımına önemli bir katkı verdi. Pesic, eski takımlarından Kızılyıldız'a transfer oldu. Sırp temsilcisi, yaptığı açıklamada 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. AA / Emrah Oktay - Spor Fatih Karagümrük Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fatih Karagümrük'te Sırp santrfor Aleksandar Pesic ile yolar ayrıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.