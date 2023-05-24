Fatih Karagümrük'te sezonun geri kalanında takımın başında Alparslan Erdem olacak

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar takımın başında Alparslan Erdem'in olacağını açıkladı.

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar takımın başında Alparslan Erdem'in olacağını açıkladı.

Fatih Karagümrük, İtalyan Teknik Direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrılmasının ardından Alparslan Erdem yönetiminde devam edecek. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımız sezonun geri kalan bölümüne antrenörümüz Alparslan Erdem yönetiminde devam edecektir. Kendisine görevinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL