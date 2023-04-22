Fatih Karagümrük'te Ricci, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak VavaCars Fatih Karagümrük'te antrenmanda sakatlanan Matteo Ricci, takımındaki yerini alamayacak.

Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Matteo Ricci'nin sağ arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.