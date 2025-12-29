Haberler

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Aleksandar Stanojevic getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Sırp çalıştırıcı Aleksandar Stanojevic'i getirdi. İmza töreni, kulüp yetkilileri ile birlikte gerçekleştirildi.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı. İmza törenine Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı Üst Yöneticisi Murat Eren Taşçı katıldı. Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 lig, 1 kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı. Aleksandar Stanojevic'e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Stanojevic, 2022-2023 sezonunda Konyaspor'u çalıştırmış ve 26 maçta görev yapmıştı.

