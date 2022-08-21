Fatih Karagümrük'te 2 değişiklik Spor Haberleri Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş karşısında 2 değişiklik yaptı. Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş karşısında 2 değişiklik yaptı. Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a konuk oluyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş karşısında 2 değişiklik yaptı. Pirlo, Emir Tintiş ve Matteo Ricci'nin yerine Ibrahim Dresevic ve Ahmed Musa'ya görev verdi. Karagümrük, Beşiktaş karşısına Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Burak Bekaoğlu, Ibrahim Dresevic, Caner Erkin, Levent Mercan, Otabek Shukurov, Magomed Ozdoev, Ahmed Musa, Fabio Borini ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Fatih Karagümrük Andrea Pirlo Beşiktaş Spor Haberler

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